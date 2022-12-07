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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Акинфеев — великий вратарь»

07 Декабря 2022 • 22:54 Комментировать (1)

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов высказался о голкипере столичного ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — великий вратарь! Один из лучших в истории отечественного футбола. Мой рейтинг таков: первый — Лев Яшин, второй — Ринат Дасаев, третий — Акинфеев», - цитирует Тарханова «Столица С».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, семикратным – суперкубка России. Также голкипер одерживал победу в Кубке УЕФА сезона 2004/05, а в 2008 году вместе со сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Александр Тарханов
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Комментарии (1)
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Cruyff
07 Декабря 2022 в 23:31
чем он велик? скажите ещё что Тарханов великий тренер.....
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