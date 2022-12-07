Тарханов – о Ташуеве: «Грамотный специалист, умеет ставить игру»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов поделился своим мнением о главном тренере грозненского «Ахмата» Сергее Ташуеве.

«Сергей Абуезидович — грамотный специалист, умеет ставить игру. Тем более что состав у «Ахмата» сбалансированный», - цитирует Тарханова «Столица С».

Специалист считает, что уровень игроков в команде достаточно высок, необходимо было только навести небольшой порядок, с чем Ташуев успешно справился.

В данный момент после 17 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице.

Пока что «Ахмат» является единственной командой, сумевшей нанести поражение «Зениту» в нынешнем сезоне РПЛ.