Тарханов – о «Сочи»: «Команде недостаёт опыта и, соответственно, стабильности»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов прокомментировал результаты «Сочи» в текущем сезоне чемпионата России.

Специалист, несмотря на второе место прошлого сезона южан, не торопится вешать ярлык «топ-клуба» на команду.

«Команде недостаёт опыта и, соответственно, стабильности. Тем более летом клуб покинули ключевые игроки — колумбийский форвард Кассьера и бразильский защитник Родригао», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Кроме того, эксперт отметил и перемены в тренерском штабе коллектива.

В данный момент после 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.