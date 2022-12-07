Тарханов: «Концовку осенней стадии динамовцы отыграли неплохо»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов высказался касательно выступлений московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт считает, что для реализации всех идей и наработок главного тренера команде нужно определённое время для адаптации и интеграции с новым специалистом, каким для «бело-голубых» является Славиша Йоканович.

«Без адаптации в таких ситуациях не обойтись. Но концовку осенней стадии динамовцы отыграли неплохо», - приводит слова Тарханова «Столица С».

После 17 сыгранных туров столичный коллектив занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.