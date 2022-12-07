Тарханов высказался о выступлении ЦСКА в первой части РПЛ

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов прокомментировал результаты столичного ЦСКА в первой части Российской Премьер-лиги.

Специалист признался, что у него вызывают удивление неудачи «красно-синих» в связи с довольно убедительной и уверенной игрой, демонстрируемой на старте чемпионата страны, в том числе и благодаря футболистам из Южной Америки.

«А затем и иностранцы, и россияне сбавили обороты», - приводит слова Тарханова «Столица С».

В данный момент московские «армейцы» после 17 сыгранных туров занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата России.