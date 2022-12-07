Тарханов: «Интрига в борьбе за золото сохраняется»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов прокомментировал борьбу за чемпионство в Российской Премьер-лиге.

«Шесть очков — не 15. Так что интрига в борьбе за золото сохраняется. «Зенит» является фаворитом, но итоги подводить рано, пройдено немногим больше половины пути», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Специалист отметил очень важный фактор, влияющий на коэффициент неизвестности обладателя золотых медалей чемпионата России нынешнего сезона – очное противостояние между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», которое состоится в мае будущего года.

На текущий момент «красно-белые» идут на втором месте, отставая от «сине-бело-голубых» на шесть баллов.