Тарханов: «Если бы не отстранение, Карпин не стал бы совмещать две должности»

Бывший полузащитник национальной сборной СССР Александр Тарханов высказался касательно работы Валерия Карпина главным тренером по совместительству и в «Ростове», и в национальной сборной России.

«Если бы не отстранение, Карпин не стал бы совмещать две должности. Сосредоточился бы на работе с главной командой страны», - приводит слова Тарханова «Столица С».

В нынешние же времена, считает специалист, российская сборная отодвигается на второй план, но при этом открывает поле для экспериментов.

Ростовский коллектив после 17 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице.