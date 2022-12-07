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Полуяхтов: «Мог перейти в «Локомотив», когда там был Сёмин»

07 Декабря 2022 • 21:27 Комментировать

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился информацией о своём сорвавшемся переходе в «Локомотив».

«Мог перейти в «Локомотив», когда был Юрий Сёмин. Но тогда был чемпионат мира, Брайн Идову играл за сборную, получается, его взяли. А я тогда перешел в «Анжи», — приводит слова Полуяхтова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт защитника с клубом истекает летом 2023 года.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анжи Юрий Сёмин Оренбург Владимир Полуяхтов
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