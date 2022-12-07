Гришин: «Пиняеву пора в топ-клуб»

Российский нападающий Сергей Пиняев громко заявил о себе в уходящем году, и тренер академии ЦСКА Александр Гришин считает, что выступающему за самарские «Крылья Советов» футболисту уже пора попробовать себя в составе российского топ-клуба.

Недавно Пиняев получил приглашение в сборную России, оказавшись единственным игроком, удостоившимся хоть какой-то похвалы в ходе провальных матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

- Сергей старается, растет. Главное, его сейчас не перехвалить. Все зависит от самого Пиняева. Считаю, что ему уже надо переходить в российский топ-клуб, чтобы реализовываться, - цитирует слова Гришина «Рейтинг Букмекеров».