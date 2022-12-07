Каррера уверен, что сработался бы с талантливым Кокориным

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможной работе с форвардом Александром Кокориным.

«Думаю, я бы нашел общий язык с Кокориным. Тренировать талантливых игроков всегда приятно», — цитирует Карреру Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий «Ариса» принял участие в десяти матчах чемпионата Кипра, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Стоит отметить, что последние два месяца Кокорин признавался лучшим игроком команды.

«Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 29 очков.