Сорокин заявил, что был бы рад видеть Дзюбу в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин высказался о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в кубанский клуб.

«Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артём — хороший нападающий с отличной карьерой!» — заявил Сорокин «Чемпионату».

При этом футболист считает, что в этом вопросе все зависит от желания клуба и самого игрока.

Напомним, 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» по обоюдному согласию. В текущем сезоне Дзюба принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.