Гаджиев выделил лучших российских игроков

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев выделил лучших футболистов России в современной истории.

Специалист считает, что такого высокого звания достойны только те спортсмены, которые выигрывали Кубок УЕФА и добивались бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году.

Сперва эксперт выдвинул предположение о том, что назвать лучшими можно Андрея Аршавина и Игоря Акинфеева. Затем добавил:

«Были ещё Березуцкие, но Акинфеев выше уровнем. «Спящий гигант» [спартаковец Роман Павлюченко] — нет. Получается, Аршавин и Акинфеев», - приводит слова Гаджиева Legalbet.