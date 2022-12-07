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Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб Гогниева в «Химках»

07 Декабря 2022 • 19:31 Комментировать

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что вошёл в тренерский штаб Спартака Гогниева в «Химках».

«Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске, как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что пока не знает о своих обязанностях, разговор о том, кто за какой сектор будет отвечать, состоится на сборах.

Подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ринат Билялетдинов Спартак Гогниев
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