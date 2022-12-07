Дуймович: Надеюсь, «Локомотив» выберется из кризиса

Бывший футболист «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал текущее положение «железнодорожников».

«Думаю, что «Локомотив» подбила сначала пандемия, а потом немец Гисдоль, который просто так ушел и даже не попрощался с футболистами», — приводит слова Дуймовича Sport24.

По мнению эксперта, такие результаты неприемлемы для «Локомотива», хочется надеяться, что сейчас клуб на правильном пути и в скором времени выберется из кризиса.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года.