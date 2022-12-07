Аршавин: «Спартак» больше не боится «Зенит»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о том, сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в РПЛ.

«Может ли «Спартак» побороться с «Зенитом»? Он и борется, разница в 6 очков всего. С безнадежных 0:4 в Суперкубке «Спартак» добивается счета 0:0 в Кубке»,— приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

По мнению функционера, после победы «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в матче Фонбет Кубка России «красно-белые» перестали бояться санкт-петербургский клуб, как это было год-два назад.

После 17 туров «сине-бело-голубые» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая на шесть баллов.