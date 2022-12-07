Булыкин назвал возможную причину ухода Педро Габриэла из «Локомотива»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уходе нападающего Педро Габриэла в «Сан-Паулу». Бразильский клуб взял футболиста в аренду на один год.

«Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола. Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний бразилец принял участие в девяти матчах за столичный клуб, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после 17 туров.