Агент высказался о возможном переходе Грегерсена в «Спартак»

Агент Блаш Хоссейни, представляющий интересы защитника «Бордо» Стиана Грегерсена, прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что «красно-белые» проявляют интерес 27-летнему норвежцу.

«Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался», — приводит слова Хоссейни «РБ Спорт».

Представитель игрока заявил, что футбол никак не связан с политикой, поэтому это не может быть причиной срыва возможного трансфера.

В текущем сезоне Грегерсен принял участие в 13 матчах во второй по силе французской лиге и получил три желтые карточки. Трудовое соглашение норвежца с «Бордо» рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.