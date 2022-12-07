Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном переходе Грегерсена в «Спартак»

07 Декабря 2022 • 18:26 Комментировать

Агент Блаш Хоссейни, представляющий интересы защитника «Бордо» Стиана Грегерсена, прокомментировал возможный переход игрока в «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что «красно-белые» проявляют интерес 27-летнему норвежцу.

«Спартак»? Пока ничего нет, никто из клуба со мной не связывался», — приводит слова Хоссейни «РБ Спорт».

Представитель игрока заявил, что футбол никак не связан с политикой, поэтому это не может быть причиной срыва возможного трансфера.

В текущем сезоне Грегерсен принял участие в 13 матчах во второй по силе французской лиге и получил три желтые карточки. Трудовое соглашение норвежца с «Бордо» рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бордо Стиан Грегерсен Блаш Хоссейни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
18:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Спартак» больше не боится «Зенит»
18:45 · Россия. Первая лига
​Сайманов может покинуть «Рубин» вслед за Слуцким
18:35 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал возможную причину ухода Педро Габриэла из «Локомотива»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном переходе Грегерсена в «Спартак»
18:19 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» будет платить Педро Габриэлу, пока он в аренде
18:13 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что уход Педро Габриэла является позитивным моментом для «Локомотива»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, каких игроков необходимо подписать «Спартаку» зимой
17:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла рассказал, есть ли у игрока конфликт с руководством «Локомотива»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов прокомментировал уход Педро Габриэла из «Локомотива»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Каррера уверен, что Мозес и Бальде помогут «Спартаку»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Баньяц — лучший игрок ноября в «Краснодаре»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Педро Габриэла высказался о переходе игрока в «Сан-Паулу»
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подтвердил переход Педро Габриэла в «Сан-Паулу» на правах аренды официально
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что Бальде поможет «Спартаку» во второй половине сезона 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Бикфалви в «Урале»
Все новости
Рекомендуем