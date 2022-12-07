​«Локомотив» будет платить Педро Габриэлу, пока он в аренде

Атакующий полузащитник Педро Габриэл в первый день 2023 года перейдёт из «Локомотива» в «Сан-Паулу» на правах аренды. По данным Metaratings, на протяжении срока аренды «железнодорожники» будут выплачивать бразильцу большую часть его заработной платы по контракту. «Сан-Паулу», в свою очередь, возьмёт на себя меньшую часть оклада Педро.

В «Локомотиве» Педро Габриэл провёл всего лишь три месяца. За московский клуб бразилец сыграл 9 матчей и забил 4 гола.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице. Недавно команду принял новый тренер – Михаил Галактионов.