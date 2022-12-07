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Смородская считает, что уход Педро Габриэла является позитивным моментом для «Локомотива»

07 Декабря 2022 • 18:13 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход нападающего Педро Габриэла из стана «железнодорожников» в «Сан-Паулу». Ранее столичный клуб сообщил, что отдал игрока в аренду на один год.

«Позитивный ли это момент? Да. Хотя бы избавились, я надеюсь, от позиции в платежной ведомости. Потому что ясно, что игрок никому не нужен», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в девяти матчах за «Локомотив», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.   

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сан-Паулу Ольга Смородская Педриньо Педро Габриэл
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