Смородская считает, что уход Педро Габриэла является позитивным моментом для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход нападающего Педро Габриэла из стана «железнодорожников» в «Сан-Паулу». Ранее столичный клуб сообщил, что отдал игрока в аренду на один год.

«Позитивный ли это момент? Да. Хотя бы избавились, я надеюсь, от позиции в платежной ведомости. Потому что ясно, что игрок никому не нужен», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в девяти матчах за «Локомотив», в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в РПЛ, набрав 13 очков.