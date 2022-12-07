Валерий Баринов прокомментировал уход Педро Габриэла из «Локомотива»

Актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов высказался о переходе нападающего Педро Габриэла из стана «железнодорожников» в «Сан-Паулу». Ранее сообщалось, что бразильский клуб арендовал футболиста на один год.

«Может, Педро Габриэл не вписывается в концепцию игры нового главного тренера. Ушел и ушел. Как играл «Локомотив» в первой части сезона, так и играл этот бразилец», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «железнодорожников» нет никакого плана, принятые решения никак не обоснованы.

В текущем сезоне 23-летний нападающий принял участие в девяти матчах за «Локомотив», забил четыре гола и сделал один ассист.