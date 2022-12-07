В преддверии зимнего трансферного окна «Спартак» строит планы не только на вход, но и на выход. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб планирует отдать в аренду защитника Леона Классена.

В «Спартаке» Леон Классен оказался прошлой зимой после перехода из австрийского «Тироля». В сезоне 2022/2023 Классен не является твёрдым игроком основного состава «красно-белых» - лишь однажды Леон начинал матч Премьер-лиги России с первых минут.

Добавим, что «Спартак» после первой части чемпионата располагается на второй строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.