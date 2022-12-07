Агент Педро Габриэла высказался о переходе игрока в «Сан-Паулу»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего Педро Габриэла, прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Сан-Паулу». Ранее стало известно, что бразильский клуб арендовал футболиста.

«У нас были варианты только с арендой. Хочет ли Педро Габриэл выступать в будущем за «Локомотив»? Я не знаю, что ответить», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в девяти матчах за столичный клуб, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.