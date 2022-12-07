Агент заявил, что Бальде поможет «Спартаку» во второй половине сезона

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, считает, что весной игрок поможет команде.

«Бальде в отличном настроении, он с нетерпением ждет начала сборов. Он обязательно поможет команде во второй части сезона. Он готов», — заявил представитель футболиста «РБ Спорту».

Напомним, 27-летний Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение антидопинговых правил во времена своего выступления за итальянский «Кальяри».

В текущем сезоне нападающий принял участие лишь в одном матче, в котором провел на поле 38 минут. Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.