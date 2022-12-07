Непомнящий считает, что из Дзюбы может получиться хороший тренер

Известный российский специалист Валерий Непомнящий оценил перспективы своего бывшего подопечного Артёма Дзюбы стать тренером.

Ранее нападающий «Ариса» и экс-партнёр Дзюбы по «Зениту» Александр Кокорин сообщил о том, что 34-летнего форварда приглашают работать на Кипр не в качестве футболиста, а в качестве наставника.

Непомнящий не стал исключать, что в будущем у Дзюбы может сложиться хорошая тренерская карьера, поскольку он обладает необходимым опытом, а своеобразная манера общения с прессой, по мнению именитого специалиста, пойдёт футболисту только на пользу.

«У него хороший футбольный вкус. Много где и у кого поиграл. Почему нет?» — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Тем не менее экс-наставник сборной Камеруна сомневается в том, что Дзюба действительно раздумывает над тем, чтобы когда-нибудь стать тренером.

Напомним, в начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поиске нового места работы.