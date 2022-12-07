Бракамонте: Семак — просто топище

Бывший нападающий «Москвы» Эктор Бракамонте рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом.

«Лучший российский футболист, с которым я играл вместе и который был моим соперником? Будет смешно, но это Сергей Семак. Когда я был в «Москве», то это был лучший футболист в команде», — приводит слова Бракамонте Sport24.

По мнению эксперта, Семак является одним из самых выдающихся российских игроков, поэтому нет никакого удивления, что он стал таким замечательным тренером.

46-летний российский специалист возглавляет санкт-петербургский «Зенит», с которым выиграл четыре последних сезона РПЛ.