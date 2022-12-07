Корнаухов назвал игрока, который его удивил в первой части сезона РПЛ

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос, кто из футболистов его удивил в первой части сезона РПЛ. Эксперт заявил, что его впечатлила игра «Оренбурга».

«Если говорить в контексте «Оренбурга», то это Сычевой. Ворвался, так скажем, в Премьер-лигу. Все остальные выступили на своем уровне. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

Кроме этого, функционер отметил, что давно знает нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который продолжает прогрессировать.

В нынешнем сезоне 26-летний Сычевой провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет две голевые передачи.