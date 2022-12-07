Корнаухов не верит в чемпионскую гонку в РПЛ

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Будет ли чемпионская гонка? Хочется этого, но если вспомнить прошлые сезоны и посмотреть на то, как «Зенит» укомплектован, вряд ли гонка получится грандиозной», — заявил Корнаухов «РБ Спорту».

После 17 туров лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», имея в своем активе 42 очка. На втором месте идет «Спартак», у которого на счету 36 очков, а замыкает тройку «Ростов», набрав 35 зачетных баллов.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на март 2023 года.