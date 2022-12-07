Дуймович: «Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России»

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович назвал футболистов, за которыми следит в Российской премьер-лиге.

«Если брать игроков, за которыми я слежу в России, то, в первую очередь, это динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Помимо этого, эксперт выделил нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, отметив, что он является выдающимся футболистом. Дуймович считает, что Захарян, Тюкавин и Пиняев принесут огромную пользу сборной России.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте 2023 года.