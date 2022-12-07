Джейсон Паппе, агент защитника чилийского клуба «Коло-Коло» Габриэля Суазо, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что его клиент отказался от предложений со стороны двух российских клубов, так как им не дулось удовлетворить финансовые запросы 25-летнего футболиста. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Суазо отклонил предложения двух команд из РПЛ? Нет, это неправда. Варианты в России есть, и мы не отказывались от этих предложений, мы рассматриваем разные варианты. Большего я вам сказать пока не могу», — заявил Паппе.

Отметим, что срок действующего контракта Суазо с «Коло-Коло» истекает в конце декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 35 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.