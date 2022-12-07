Агент Дивеева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о будущем игрока.

«По Игорю ко мне много кто обращается, но пока конкретных предложений нет. Сейчас Игорь сосредоточен на ЦСКА, у нас есть контракт, который мы выполняем», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Агент заявил, что если поступит хорошее предложение, то оно обязательно будет рассмотрено, но это предложение должно устроить и команду, и самого футболиста.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.