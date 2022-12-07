Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «На данный момент прогресса в переговорах с «Краснодаром» по Велису нет»

07 Декабря 2022 • 12:01 Комментировать
Росарио Сентраль
...
Аргентинос Хуниорс
28.01 00:00

Альберто Фочи Морено, агент нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса, рассказал о том, как продвигаются переговоры с «Краснодаром» о возможном трансфере. 

Ранее сообщалось, что российский клуб намерен приобрести 80% прав на 19-летнего аргентинца, заплатив за это 2,5 миллиона евро. По информации инсайдера Адриано Савалли, условия личного контракта между «Краснодаром» и самим футболистом уже согласованы.

«На данный момент никакого прогресса в переговорах с «Краснодаром» нет, но мы пытаемся. Это единственный клуб из России, кому интересен Велис», — цитирует агента Sport24.

Действующее соглашение молодого форварда с «Росарио Сентраль» рассчитано до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Велиса в 4 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Росарио Сентраль Трансферы футбола - зима 2023 Алейшо Велис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСАРИО СЕНТРАЛЬ АРГЕНТИНОС ХУНИОРС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
12:15 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Урала» Колесниченко близок к переходу в «Краснодар»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На данный момент прогресса в переговорах с «Краснодаром» по Велису нет»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Если Дзюба пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фукс здоров на сто процентов»
10:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» может возглавить сборную Бельгии
00:26 · Россия. Премьер-лига
Сутормин высказался о недостатке игрового времени в сезоне
06 Декабря
23:27 · Россия. Премьер-лига
Шалимов выразил намерение закрыть Мостового в психушке
22:39 · Россия. Премьер-лига
Миронов - о Карпине: «Единицы бы с таким составом смогли попасть в тройку»
19:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Газизову нравится футбол на чемпионате мира
18:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал Fan ID «бедой»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов рассказал, кого необходимо подписать «Локомотиву» в зимнее трансферное окно
17:12 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов не верит в то, что Мозес и Бальде весной вернутся в «Спартак»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» назначит нового главного тренера до 10 декабря
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, помогает ли «Зенит» «Оренбургу»
Все новости
Рекомендуем