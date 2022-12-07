Агент: «На данный момент прогресса в переговорах с «Краснодаром» по Велису нет»

Альберто Фочи Морено, агент нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса, рассказал о том, как продвигаются переговоры с «Краснодаром» о возможном трансфере.

Ранее сообщалось, что российский клуб намерен приобрести 80% прав на 19-летнего аргентинца, заплатив за это 2,5 миллиона евро. По информации инсайдера Адриано Савалли, условия личного контракта между «Краснодаром» и самим футболистом уже согласованы.

«На данный момент никакого прогресса в переговорах с «Краснодаром» нет, но мы пытаемся. Это единственный клуб из России, кому интересен Велис», — цитирует агента Sport24.

Действующее соглашение молодого форварда с «Росарио Сентраль» рассчитано до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Велиса в 4 миллиона евро.