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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Фукс здоров на сто процентов»

07 Декабря 2022 • 10:53 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Матеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, высказался о состоянии своего клиента.

По словам агента, 23-летний бразилец счастлив в России и не собирается покидать московский клуб.

«Бруно на сто процентов здоров и ждёт первого зимнего сбора. Не повлияли ли на него травмы? Фукс готов и ментально, и физически», — цитирует Ассафа «РБ Спорт».

Напомним, Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. Однако с тех пор защитник провёл в составе «красно-синих» в общей сложности всего 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Бразилец страдал от частых травм, лишь по ходу прошлого сезона начав регулярно появляться на поле.

Действующий контракт Фукса с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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