Агент: «Фукс здоров на сто процентов»

Матеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, высказался о состоянии своего клиента.

По словам агента, 23-летний бразилец счастлив в России и не собирается покидать московский клуб.

«Бруно на сто процентов здоров и ждёт первого зимнего сбора. Не повлияли ли на него травмы? Фукс готов и ментально, и физически», — цитирует Ассафа «РБ Спорт».

Напомним, Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. Однако с тех пор защитник провёл в составе «красно-синих» в общей сложности всего 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Бразилец страдал от частых травм, лишь по ходу прошлого сезона начав регулярно появляться на поле.

Действующий контракт Фукса с «армейцами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.