Шалимов выразил намерение закрыть Мостового в психушке

Конфликт двух бывших игроков российской сборной, которые в 1993 году стояли вместе по одну сторону баррикад в противостоянии с РФС (помните «письмо четырнадцати?»), набирает обороты.

Когда-то идейные партнеры, сейчас Игорь Шалимов и Александр Мостовой поливают друг друга грязью и стараются оскорбить как можно язвительнее. В своем очередном выпаде Шалимов пообещал закрыть Мостового в психушке.

- У Мостового намного меньше сил, чем у меня, где бы он там ни был. Я его буду лечить, я его закрою в психушку. Успокоиться этому дурачку надо. Его приедут, заберут и он оттуда не выйдет, - заявил Шалимов, цитируемый изданием «Спорт день за днем».