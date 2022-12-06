Три месяца назад «Спартак» весьма неожиданно подписал контракт с Михой Мевлей. Уже в обозримом будущем словенский защитник может покинуть московский клуб. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к Мевле проявляет «Оренбург». Кроме того, у 32-летнего футболиста есть несколько вариантов в родной Словении.

До «Спартака» Миха Мевля в России уже выступал за три клуба – за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Миха Мевля провёл за «Спартак» 4 матча. Голами словенец не отмечался.

Добавим, что после первой части сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.