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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мевля может сменить «Спартак» на другой клуб РПЛ эксклюзив

06 Декабря 2022 • 19:12 Комментировать

Три месяца назад «Спартак» весьма неожиданно подписал контракт с Михой Мевлей. Уже в обозримом будущем словенский защитник может покинуть московский клуб. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к Мевле проявляет «Оренбург». Кроме того, у 32-летнего футболиста есть несколько вариантов в родной Словении.

До «Спартака» Миха Мевля в России уже выступал за три клуба – за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В чемпионате России сезона 2022/2023 Миха Мевля провёл за «Спартак» 4 матча. Голами словенец не отмечался.

Добавим, что после первой части сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Миха Мевля Трансферы футбола - зима 2023
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