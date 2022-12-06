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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

06 Декабря 2022 • 16:56 Комментировать

Российский футбол ушёл на зимние каникулы – соревнования возобновятся в феврале. Между тем, экс-футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос – его попросили назвать лучших игроков РПЛ по итогам семнадцати прошедших туров.

«Малком или Вендел, кто-то из них», - высказался Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Что касается открытия сезона, то Андрей Аршавин назвал полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит». Питерцы завоёвывали чемпионский титул в каждом из четырёх предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Андрей Аршавин Сергей Пиняев Малком Филипе Маркус Вендел
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