​Аршавин рассказал, помогает ли «Зенит» «Оренбургу»

Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, ответил на вопрос, помогает ли питерский клуб «Оренбургу». Речь о том, чтобы искать для оренбуржцев игроков, которые в будущем могли бы усилить питерцев.

«Пока такого не происходило, и не знаю, будет ли так», - высказался Аршавин для sport24.

«Мне кажется, Дима и без наших подсказок работает хорошо», - добавил функционер, говоря о спортивном директоре «Оренбурга» Дмитрии Андрееве.

«Зенит» после первой части чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, а «Оренбург» - седьмое.