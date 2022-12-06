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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин не понимает смысл перехода РФС из УЕФА в Азию

06 Декабря 2022 • 16:14 Комментировать (2)

На заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет обсуждаться возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин.

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в ФИФА. Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», - высказался Аршавин, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что РФС в настоящий момент находится под санкциями. По ходу 2022 календарного года сборную России отстраняли от стыковых игр за билет на чемпионат мира, от Лиги наций и от отбора на Евро-2024. Кроме того, клубы из Российской премьер-лиги в настоящий момент отстранены от еврокубковых турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин РФС
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Комментарии (2)
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Южный201
06 Декабря 2022 в 17:33
Значит нужно организовывать альтернативную организацию,главное начать,а там пойдет,бездействие ведет к развалу всего спорта в России,не только футбола...
HG2017
06 Декабря 2022 в 16:18
аналогично
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