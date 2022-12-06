​Аршавин не понимает смысл перехода РФС из УЕФА в Азию

На заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза будет обсуждаться возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин.

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в ФИФА. Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», - высказался Аршавин, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что РФС в настоящий момент находится под санкциями. По ходу 2022 календарного года сборную России отстраняли от стыковых игр за билет на чемпионат мира, от Лиги наций и от отбора на Евро-2024. Кроме того, клубы из Российской премьер-лиги в настоящий момент отстранены от еврокубковых турниров.