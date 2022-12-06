​Аршавин: «Пиняев больше напоминает мне Криштиану Роналду»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался насчёт талантливого полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. У Аршавина спросили, напоминает ли ему Пиняев его самого.

«Иногда да - с учётом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду», - высказался Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Аршавин, который сейчас работает заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, сказал, что Пиняев интересен всем клубам Российской премьер-лиги из верхней части таблицы. По словам Аршавина, контракт молодого игрока с «Крыльями Советов» не станет проблемой для топ-клубов РПЛ, желающих его подписать.