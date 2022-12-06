​Соболев: «Если бы рано не женился, в «Спартаке» не играл бы, был бы «кайфариком»

Александр Соболев, нападающий «Спартака» и российской сборной, ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся.

«Не знаю. А что, все рано женятся? За себя могу сказать, что если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, в «Спартаке» не играл бы сейчас. Потому что семья тебя мотивирует, сдерживает… В том плане, что есть деньги, какая-то слава, можно отдыхать в клубах и так далее. Могу честно сказать, если бы не было семьи, был бы «кайфариком», - сказал Соболев. Видео с его словами было опубликовано на канале в YouTube.

Всего за «Спартак» Александр Соболев провёл 95 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 42 гола.

«Спартак» на текущий момент идёт вторым в таблице Премьер-лиги. От «Зенита» москвичи отстают на шесть очков.