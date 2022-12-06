​Соболев отреагировал на сравнения с дельфином

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на ряд вопросов от девушек из женской сборной России.

- Я слышала, что тебя сравнивают с дельфином. Это потому, что ты ускользаешь от соперников? – так прозвучал один из вопросов.

- Да-да, именно так можно сказать, что я от соперников ускользаю, - ответил Соболев со смехом. - На самом деле, как я уже говорил, хоть динозавр, хоть птица – не обращаю на это внимание… Но и нырять люблю, конечно… в бассейне.

Стоит сказать, что болельщики часто обвиняют Александра Соболева в картинных падениях в чужой штрафной площади.

Александр Соболев забил 7 голов в 16 матчах текущего чемпионата России.