​Соболев назвал свои сильные и слабые стороны

Александр Соболев ответил на вопросы футболисток сборной России. Видео появилось на канале российской национальной команды в YouTube. В рамках одного из вопросов футболиста попросили назвать свои наиболее сильные и слабые стороны как игрока.

«Самая сильная сторона, если говорить банально, - игра корпусом, игра головой. А самая слабая сторона – скорость», - сказал Соболев.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. «Спартак» после семнадцати сыгранных туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.