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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев: «Техники у меня, наверное, и нет»

06 Декабря 2022 • 15:26 Комментировать

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, на котором нападающий Александр Соболев отвечает на вопросы футболисток. Один из вопросов коснулся техники Соболева, а именно стереотипа о том, что у форварда её нет.

«Техники у меня, наверное, и нет. Просто получается случайно – заковыряю… Кто-то говорил, что есть техника, кто-то говорит, что нет. На самом деле не считаю себя техничным футболистом, но иногда получается забивать красивые мячи», - высказался Соболев.

В 16 матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Александр Соболев записал на свой счёт семь голов.

«Спартак» после первой части сезона Александр Соболев занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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