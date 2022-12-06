​Соболев: «Техники у меня, наверное, и нет»

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, на котором нападающий Александр Соболев отвечает на вопросы футболисток. Один из вопросов коснулся техники Соболева, а именно стереотипа о том, что у форварда её нет.

«Техники у меня, наверное, и нет. Просто получается случайно – заковыряю… Кто-то говорил, что есть техника, кто-то говорит, что нет. На самом деле не считаю себя техничным футболистом, но иногда получается забивать красивые мячи», - высказался Соболев.

В 16 матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Александр Соболев записал на свой счёт семь голов.

«Спартак» после первой части сезона Александр Соболев занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.