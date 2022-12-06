​Кокорин назвал имя тренера, при котором ему было комфортнее всего играть

Известный российский футболист Александр Кокорин ответил на вопрос. Его попросили назвать тренера, при котором ему было комфортнее всего играть по ходу своей карьеры. Кокорин назвал Дана Петреску, с которым в своё время он работал в московском «Динамо».

«Лучше всего было при Петреску в «Динамо». Он пришёл, развязал мне руки, в 21 год дал мне капитанскую повязку. Это максимальная поддержка и понимание того, что я здесь нужен», - высказался Кокорин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Александр Кокорин играет за «Арис». Кипрский клуб арендовал российского нападающего у «Фиорентины» на сезон 2022/2023. В чемпионате Кипра Кокорин уже успел отметиться пятью результативными ударами.