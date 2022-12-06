​Канчельскис оскорбил Кокорина

Известный российский футболист Александр Кокорин обрушился с критикой на экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса. Кокорин сказал, что Канчельскису платят по несколько тысяч, чтобы он говорил плохие вещи в телевизионных эфирах.

«Мне платят за эфиры 2-3 тысячи? Никакие деньги никогда не получал, и не получаю. Тем более, за такие копейки никуда не пойду», - высказался Канчельскис, опровергая предположение игрока кипрского «Ариса».

По словам Канчельскиса, раньше он хотел, чтобы Кокорин развивался, но футболист не хотел этого слушать. Канчельскис считает, что форвард превратился из маленького эгоиста в большого.

«Ну что можно сказать этому человеку, если он тупой? Пускай и дальше сказки рассказывает», - сказал Канчельскис, слова которого приводит sport24.

Александр Кокорин сейчас выступает за «Арис» на правах аренды. Кипрский клуб арендовал россиянина у «Фиорентины».