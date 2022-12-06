Кокорин — о критике Канчельскиса: «Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, чтобы он говорил что-то плохое»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, в настоящий момент выступающий за кипрский «Арис» на правах аренды, высказался о бывшем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Андрее Канчельскисе.

Напомним, что ранее Канчельскис неоднократно критиковал 31-летнего форварда, заявляя, что его уровень — это Первая лига. По мнению Кокорина, эксперту приходится говорить подобные вещи, чтобы зарабатывать на этом.

«Этот дядя пел мне дифирамбы каждый раз, когда меня видел. Это очередной дядя, которому дали две-три тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия», — цитирует Кокорина Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл в составе «Ариса» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи. Ранее, помимо «Фиорентины», он также выступал за «Спартак», «Зенит», «Динамо» и «Сочи».