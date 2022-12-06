Милошевич назвал Семака одним из лучших игроков «Рубина»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич назвал лучших игроков казанской команды, с которыми ему довелось выступать.

Напомним, Милошевич играл за «Рубин» в сезоне-2007/2008. В той команде сербский футболист выделил турецкого полузащитник Гёкдениза Карадениза и Сергея Семака, который в настоящий момент возглавляет «Зенит».

«Первый, безусловно, Гёкдениз Карадениз. Это один из лучших легионеров РПЛ и легенда казанского клуба. Из российских игроков самым сильным был Сергей Семак. Это умный футболист с отличным знанием и пониманием игры», — цитирует Милошевича Sport24.

Эксперт также признался, что его не удивляют успехи Семака на посту наставника «Зенита». Так как, по мнению бывшего футболиста, 46-летний специалист является одним из лучших учеников Курбана Бердыева.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 42 набранных очка.