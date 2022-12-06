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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаранин рассказал, что вёл переговоры с «Рубином»

06 Декабря 2022 • 11:10 Комментировать
Рубин
2:0
Нефтехимик
окончен

Бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что обсуждал с руководством «Рубина» вопрос возможного сотрудничества.

Специалист признался, что заинтересован в работе с казанской командой, однако сейчас есть препятствия, мешающие ему принять это предложение.  

«Рубин» — это имя и традиции, несмотря на вылет в Первую лигу. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить», — цитирует Гаранина«Матч ТВ».

Напомним, Гаранин покинул «Сочи» в начале ноября, не проработав с командой и одного сезона. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Сочи Вадим Гаранин
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