Гаранин рассказал, что вёл переговоры с «Рубином»

Бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин подтвердил, что обсуждал с руководством «Рубина» вопрос возможного сотрудничества.

Специалист признался, что заинтересован в работе с казанской командой, однако сейчас есть препятствия, мешающие ему принять это предложение.

«Рубин» — это имя и традиции, несмотря на вылет в Первую лигу. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить», — цитирует Гаранина«Матч ТВ».

Напомним, Гаранин покинул «Сочи» в начале ноября, не проработав с командой и одного сезона. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.