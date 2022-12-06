Гаранин рассказал о своём уходе из «Сочи»

Бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин высказался о своём уходе из клуба в начале ноября текущего года.

По словам 52-летнего специалиста, он сам изъявил желание покинуть «Сочи» после разгромного поражения от «Зенита» (0:7) в матче 14-го тура РПЛ.

«После 0:7 от «Зенита» в конце октября лично для меня наступил тяжелейший период. Владелец клуба Борис Ротенберг очень сильно поддержал в тот момент. Я посоветовался с руководством и решил, что правильнее отойти сторону», — приводит слова Гаранина «Матч ТВ».

Тренер признался, что у него была возможность остаться в системе клуба, однако он хотел находиться внутри процесса, а не рядом с ним.

Напомним, Гаранин возглавил «Сочи» минувшим летом, сменив на этом посту Владимира Федотова. Ранее специалист работал в красноярском «Енисее», с которым по ходу прошлого сезона сумел дойти до полуфинала Кубка страны.