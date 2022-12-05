Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский «Спартак» не рассматривает кандидатуру полузащитника «Сочи» Артёма Макарчука.

Макарчук выступает за южный клуб с восьмого февраля нынешнего года, дебютировал в Российской Премьер-лиге седьмого марта в матче с «Ростовом» (1:0).

Футболист дебютировал за национальную команду России чуть более двух месяцев назад в матче со сборной Кыргызстана (2:1).

Московский «Спартак» после 17 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Из группы Кубка России в плей-офф столичный коллектив вышел с первого места.