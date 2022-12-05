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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Шалимов потихоньку спивается» - Мостовой ответил на грубый ответ экс-наставника «Урала»

05 Декабря 2022 • 22:59 Комментировать

Экс-футболист российской сборной Игорь Шалимов недавно нагрубил в адрес своего современника Александра Мостового, и тот решил не оставаться в долгу. Мостовой заявил, что у Шалимова из-за проблем с алкоголем, что называется, «едет крыша». Напомним, что оба остаются невостребованными в профессиональном плане - Шалимов расстался с «Уралом» еще в начале осени, а Мостовой уже давно ищет работу, но все не может найти.

- Он послал меня на три буквы? Люди потихоньку сходят с ума. Может, у Шалимова из-за алкоголя потихоньку и проявляется это, - цитирует слова Мостового издание «Спорт-экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Игорь Шалимов
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