«Шалимов потихоньку спивается» - Мостовой ответил на грубый ответ экс-наставника «Урала»

Экс-футболист российской сборной Игорь Шалимов недавно нагрубил в адрес своего современника Александра Мостового, и тот решил не оставаться в долгу. Мостовой заявил, что у Шалимова из-за проблем с алкоголем, что называется, «едет крыша». Напомним, что оба остаются невостребованными в профессиональном плане - Шалимов расстался с «Уралом» еще в начале осени, а Мостовой уже давно ищет работу, но все не может найти.

- Он послал меня на три буквы? Люди потихоньку сходят с ума. Может, у Шалимова из-за алкоголя потихоньку и проявляется это, - цитирует слова Мостового издание «Спорт-экспресс».